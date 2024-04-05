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Son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2024 son teravih tarihi

Her Ramazan ayında yatsı ezanı okunduktan sonra kılınan teravih namazının 2024 yılında son olarak ne zaman kılınacağı merak konusu oluyor. Oruçlarını açtıktan sonra teravih namazını idrak etmek isteyen vatandaşlar, bu sorusuna yanıt arıyor. Peki, bu yıl son teravih namazı ne zaman kılınacak?

Son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2024 son teravih tarihi

Ramazan ayının son günleri idrak ediliyor. Bu ayın en önemli ibadetlerinden olan teravih namazı da vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak bu yıl teravihin ne zaman kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgileri araştırıyor. İşte, 2024 son teravih tarihi...

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan ayının son orucu bu yıl, 9 Nisan Salı akşamı açılacak iftarın ardından tamamlanacak.

Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

SON NE ZAMAN KILINACAK?

Bu yıl son teravih 8 Nisan Pazartesi günü, yatsı namazının ardından eda edilecek.

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