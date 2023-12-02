Sosyal medyada uygunsuz video paylaşan Kamerunlu gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından uygunsuz video içeriği paylaşan Kamerunlu şüpheli, polis ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına aldı.

Sosyal medyada uygunsuz video paylaşan Kamerunlu gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım'da yabancı uyruklu bir kişinin bazı hesaplarındaki uygunsuz video içeriği paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, videoyu çeken ve paylaşım yapan şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. uyruklu E.F.K.M.N, Beylikdüzü Gökevler Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin, hakkında ''ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli paylaşım yapmak''tan yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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