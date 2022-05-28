Sözcü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'vakıf' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu, hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş." ifadelerini kullandı.

CHP liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık olarak yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalıştığını söyledi.

Çelik, "Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ’cü “Bunları ben yıllar evvel söyledim” diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti" dedi.