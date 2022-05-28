Sözcü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'vakıf' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'na 'vakıf' iddiaları üzerinden, ''Hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş'' diyerek tepki gösterdi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun hukuka uygun STK faaliyetlerini şaibeli göstermek istediğini de söyledi.

Haberler - NTV Haber 28.05.2022 - 09:51

Sözcü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'vakıf' tepkisi

CHP Genel Başkanı 'nun açıklamasına ilk tepki AK Parti Sözcüsü 'ten geldi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu, hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş." ifadelerini kullandı.

CHP liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık olarak yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalıştığını söyledi.

Çelik, "Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ’cü “Bunları ben yıllar evvel söyledim” diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti" dedi.

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