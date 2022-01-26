Suadiye'de Marmaray treninde arıza

Marmaray Suadiye istasyonunda saat 16.00 sıralarında pantograf kırılması nedeni ile bir tren durdu. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi.

Yolcular yaklaşık 300 metre yürüyerek bir sonraki istasyona alındı. Öte yandan yolcuların tahliye edildiği ve bir sonraki istasyona yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



TCDD ise Marmaray'da yaşanan arıza ile ilgili sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 metre yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06.00'ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir." denildi.