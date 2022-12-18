Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde oyun oynadığı sırada Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen iki yaşındaki Bekir Alnasır hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aksu'da kardeşiyle sulama kenarının yanında oynayan Bekir Alnasır (2) kanala düşerek yaşamını yitirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

30 dakika sonra sera sulayan bir kişi, Bekir'i düştüğü noktadan 200-300 metre ileride yosunlara takılmış halde gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı sonrası Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Alnasır'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"SU ALIP, GÖTÜRMÜŞ"

Bekir'in babası Atallah Alnasır, "Suyun akımı çok fazla olduğu için alıp götürmüş. Baktık, göremedik" dedi.

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