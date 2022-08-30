Sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 13 yaşındaki Halit Keskin hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 30.08.2022 - 11:05

Sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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'ın Samsat ilçesinin Uzuntepe köyü yakınlarında bulunan sulama kanalına girerek serinlemek isteyen 13 yaşındaki Halit Keskin, bir anda su içerisinde çırpınmaya başlamış ve köylüler tarafından fark edilerek sudan çıkarılmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halit Keskin, önce Samsat Devlet Hastanesi’ne ardından ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Burada tedavi altına alınan Halit Keskin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Keskin’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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