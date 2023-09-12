Sulama kanalına giren adamın cesedi 27 kilometre uzaklıkta bulundu

Adana’da dün gece sulama kanalında kaybolan adamın cesedi, bugün 27 kilometre uzaklıkta bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, Kıyıboyu Caddesi’nden dün gece bir kişi sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sora suda kayboldu.



Durumu gören vatandaşlar olayı su altı polisine bildirdi. Ekipler arama yaptı ancak adının Mahmut Oflaz olduğu öğrenilen adam bulunamadı.



Gece aramalara ara verilirken, sabahın ilk saatleriyle arama yeniden başladı.



Yapılan aramada olay yerinden 27 kilometre uzaklıkta Kocayusuflu Mahallesi’nde Oflaz’ın kanal içinde cesedi bulundu.



Oflaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.