Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalayan motosikletli polis ekibi TIR'a çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken TIR'a çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 11.05.2022 - 19:51

Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalayan motosikletli polis ekibi TIR'a çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı.

Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki TIR'a çarpan polis motosikleti refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Duman'ın yeni evli olduğu öğrenildi.

ekibinden kaçan araç terk edilmiş halde bulunurken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayı gören Yakup Ayyıldız, "Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur" dedi.

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