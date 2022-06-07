Sultangazi'de çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarpan İETT otobüs şoförü kaçtı.



Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı.

Çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrularak minibüse çarptı

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.



Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.