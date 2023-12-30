Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma: Yoldan geçen 15 yaşındaki Büşra ağır yaralandı

Olayı gören mahalle sakini Yusuf Açıkgöz, "İki otomobil 100 metre aşağıda birbirlerine sıktı. Bir an da elektrik patlaması gibi bir ses duyduk. Burada biraz kesildi sesler, 20 metre ileride tekrardan başladı ama bu sefer birilerine sıkarak değil de rastgele ateş ederek devam ettiler" dedi.