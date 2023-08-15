Sümela Manastırı’nda bugün 10. kez ayin yapılacak

Hristiyan alemi için bugün Meryem Ana'nın göğe yükseldiği gün olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin birçok kentinde ayin düzenlenecek. Tarihi Sümela Manastırı da bu noktalardan biri. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetecek. Ayin nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar manastıra ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Sümela Manastırı’nda bugün 10. kez ayin yapılacak

’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Karadağ’ın eteklerinde bulunan 'nin en önemli inanç merkezlerinden 'nda Hristiyan dünyasında "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan bugün 10. kez ayin düzenlenecek. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetecek.

İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı.

Sümela Manastırı’nda bugün 10. kez ayin yapılacak - 1

Ayin nedeniyle bugün saat 08.00'dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00’a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayine Patrik Bartholomeos'un yanı sıra 100'ün üzerinde Rusya, Yunanistan ve Gürcistan'dan gelecek Ortodoks din adamı ve mensupları katılacak. 

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