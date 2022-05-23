Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Kahramanmaraş’ta 4 yaşındayken sünnet sırasında cinsel organı kesilen çocuk tedavi için İstanbul’a nakledildi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan aile, geçtiğimiz eylül ayında iki oğlunu sünnet ettirmek istedi. Çevredekilerin tavsiyesiyle eve bir sünnetçi çağırıldı. İddiaya göre ehil olmayan sünnetçi tarafından yapıldığı öne sürülen işlem sırasında 4 yaşındaki A. E. K.’nin cinsel organı kesildi.

Küçük çocuk acı içinde bağırmaya başlayınca aile üyeleri de durumun farkına vardı, bir anda kanlar içinde kalan çocuk, yakınları tarafından Kahramanmaraş’ta hastaneye götürüldü. İki kardeş için sünnet düğünü planları yapan aile bir anda kabusu yaşadı.

Operasyon geçiren çocuk, bir süre yaşadığı şehirde tedavi gördü. Ardından küçük çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada cinsel organı kesilen çocuk için gerekli incelemeler yapılırken dudak iç duvarından bir doku alınarak bölgeye nakledilmesi kararlaştırıldı.



'SÜNNETÇİ'YE DAVA AÇTILAR

Gerçekleşen zorlu operasyonda dudak iç duvarından alınan doku bölgeye nakledildi. Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, sünnet işleminin cerrahi bir operasyon olduğuna dikkat çekerek ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, yanlış uygulamaların hayat boyu etkisini sürdüren yıkımlara neden olduğunu ifade ederken, ailenin işlemi gerçekleştiren kişiye dava açtığı öğrenildi.



"ÇAĞIRDIĞIMIZ KİŞİ DOKTOR DEĞİLDİ"

Şu an 5 yaşında olan A.E.K.’nin annesi N.K. yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, “Bizim çağırdığımız kişi doktor değildi, önceden dedeleri doktormuş. İşlem sırasında kayınbabam görmüş, ‘kesme’ demiş adam kesmiş. Kayın babam durumu anlamış, acile koşturduk. Acilen ameliyata aldılar, idrarını yapamadı, Kahramanmaraş’ta tekrar ameliyat oldu. Şu an oğlum iyi, Allah’a şükür sağlığına kavuştu ama kimse evde yapmasın diyorum” şeklinde konuştu.

Küçük çocuğun ağzından alınan doku, cinsel organına nakledildi

A.E.K.’nin ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Kurucu Hekimi Doç. Dr. Süleyman Çelebi, sünnet komplikasyonlarıyla zaman zaman karşılaştıklarını anlattı.



"DUDAK İÇ DUVARINDAN BİR DOKU ALARAK PENİSİ OLUŞTURDUK"



Penisinin duvarından tama yakın kısmının kesilmiş olduğunu ve cinsel organın zarar gördüğünü söyleyen Çelebi, "Birisinin tavsiyesiyle bir sünnetçiye ulaşılıyor, eve sünnetçi geliyor. Sadece sünnet değil penis de kesildiği için orada üniversitelerde çeşitli ameliyatlara giriyor. Penis gövdesinden zarar gördüğü içinde ağız mukozasından dudak iç duvarından bir doku alarak penisin etli dokusu oluşturduk. Normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik" dedi.



"SÜNNET BASİT BİR İŞLEM GİBİ GÖRÜNMEMELİ"



Nakledilen dokunun tuttuğunu ve şu an her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Süleyman Çelebi "İstediğimiz sonucu elde ettik gibi ama şu da gerçek ki nakledilen hiçbir organ veya doku kendi orijinal organı gibi olmaz. Ergenlik sürecini yaşayacak fakat kozmetik, dış görüntü olarak düzeltmeler gerekebilir. Sünnet basit bir işlem gibi görülmemeli. Geldiği ilde 3 ameliyat, tarafımızca bir nakil cerrahisi. Çocuğun kişisel gelişimine göre organizasyon yapılması gereken bir işlem" şeklinde konuştu.



"BU BİR SÜNNET FACİASI"



Durumun bir sünnet faciası olduğunu belirten Çelebi, "Bu bir sünnet faciası kesinlikle, illa hemen düğün var, şu, bu var diyerek bu işi erkene alıp bu gibi travmalar yaşamak yerine, gerekirse 1-2 yıl ertelenip daha iyi şartlarda yapılması daha doğru olur. Bu işlerin mutlaka iyi ellerde, genel anestezi altında olmasını tavsiye ediyoruz” dedi.



"İDRAR DELİĞİ KAPANMIŞTI"



Vakanın sünnet işleminin basit bir operasyon olarak görülmemesi gerektiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, hasta geldiğinde organın başının tamamen yok olup içeri gömüldüğünü ve idrar deliğinin kapandığını söyledi.



Kuzdan, süreç ile ilgili şu şekilde konuştu:



Çok yapılması nedeniyle kırsal kesimde ehliyetsiz ellere ailelerin teslim ettiğini de görüyoruz. Yaz dönemleri genellikle ülkemizde insanlarımızın geleneksel olarak düğün, sünnet yaparak, tören yaptıkları bir dönem oluyor. Ehliyetsiz kişilere kesinlikle güvenmemeleri konusunda uyarmak istiyoruz. Çünkü geri dönülmesi çok zor yıkımlara neden oluyor. Takip edeceğiz, esas ameliyatlarından birini yaptık. Erişkin çağı geldikten sonra da bazı problemler olabilir. Organın, cinsel fonksiyonu dışında bir idrar fonksiyonu da var. Her iki fonksiyonu da birlikte takip etmek için uzun yıllar gerekiyor” ifadelerini kullandı.