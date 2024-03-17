Şüpheli araçta silahlar ele geçirildi: Hareket halindeki araçtan atladılar!

Olay gece saat 3 sıralarında Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde yaşandı. Devriye görevindeki polis ekipleri bir aracın plakasız seyrettiğini fark etti. Durdurulmak istenen araç tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam etti.



Yaşanan kovalamaca sırasında araç arızalandı, yavaşlamak üzereyken içindeki şüpheliler atlayarak kaçtı. Polis tarafından önü kesilerek durdurulan aracın bagajında sahte plaka, içinde de iki uzun namlulu silah, şarjör ve fişekler bulundu.



Aracın şase numarasından yapılan incelemede 10 Şubat'ta çalındığı tespit edildi.



Kaçan şüphelilerden biri kısa süre içinde yakalandı. Sürücü olduğu öğrenilen şüpheliyi arama çalışamları sürüyor.