Sürat teknesinin çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarptığı 46 yaşındaki Elvan Fırat Taşdöğen yaşamını yitirdi. Tekneyi kullanan kişi gözaltına alındı.

NTV Haber - DHA 08.08.2021 - 13:01

Sürat teknesinin çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde denize giren Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) yüzerken sürat teknesi çarptı.

Ağır yaralanan Taşdöğen, plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

SÜRAT TEKNESİNİ KULLANAN KİŞİ GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Sürat teknesini kullanan E.K. gözaltına alındı.

Ankara'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Elvan Taşdöğen'in ailesiyle tatil için bir süredir Erdek'te olduğu öğrenildi.

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