Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme ne zaman? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas: Bakan Akar, Suriyeli mevkidaşıyla Rusya'da görüştü Haberi Görüntüle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun son durağı Ruanda'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Trablus'taki bir mahkemenin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasının yürütmesini durdurma kararı almasına ilişkin Çavuşoğlu, bu kararın ardından hemen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile temasa geçtiklerini belirtti.



Söz konusu anlaşmayı 3 Ekim'de Trablus'a yaptığı ziyarette imzaladıklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Metin bir ahitname, mutabakat muhtırası. Tıpkı Libya'nın diğer ülkelerle imzaladığı mutabakat muhtıraları gibi, Libya'da meclisten geçmesine gerek yok" dedi.



Çavuşoğlu, "Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı almış. Neticede bu bir karar yani nihai hüküm değil. (Libya) Hükümet anlaşmanın arkasında ve gerekli çalışmaları yaptıklarını söylediler. Sonuçta Libya hükümeti ve devleti olarak onlar için de bu işbirliği anlaşması son derece önemli. Bunun (anlaşmanın) arkasında olduklarını ve yakından takip edeceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

SURİYE VE RUSYA İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayarak toplantının gelecek hafta yapılacağı iddiasını yalanladı.



''ŞUBAT AYI BAŞINDA BİR GÖRÜŞME SÖZ KONUSU OLABİLİR''

Gelecek haftayla ilgili tarih tekliflerinin programına uymadığını ve yeni tarih teklifleri ilettiklerini kaydeden Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Henüz netleşen bir tarih yok ama bu üçlü görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Belki şubat ayının başında olabilir. Rusya'ya bazı tarih önerilerimiz de oldu. Gelecek hafta için bazı tarih önerileri yazıldı, çizildi bunlar doğru değil ama üçlü görüşmeyi önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz, bu da bir gerçek.''