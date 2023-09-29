Suriye'den atılan havan mermisi Ceylanpınar'a düştü

Suriye’nin Resulayn kenti kırsalından atılan iki havan mermisinden biri Suriye tarafına düşerken, diğeri ise havan mermisi saman işçilerinin üzerinden geçip Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye'den atılan havan mermisi Ceylanpınar'a düştü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre, tarafından iki havan mermisi atıldı.

Mermilerden biri Suriye topraklarına düşerken, diğeri ise tarafına düştü. Gümrük kapısı ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düşen havan mermisinin saman işçilerinin üzerinden geçerek mısır tarlasına düştüğü belirtildi.

Suriye'den atılan havan mermisi Ceylanpınar'a düştü - 1

Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, bölgedeki vatandaşların güvenli noktaya gitmelerini sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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