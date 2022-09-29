Suriye'nin kuzeyinde MİT operasyonu: 3 terörist yakalandı

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK/PYD'li 3 teröristin yakalandığı açıklandı.

MİT, teröristlerin Suriye’de "terörden arındırılmış bölgelerden" Türkiye’ye yasadışı yollarla geçiş yapacağı istihbaratı aldı, operasyon başlattı. 3 teröristi Afrin-Azez kara yolu üzerinde yakaladı.

Teröristlerin "Bahtiyar" kod adlı Ozan Tunç, "Çem Riha" kod adlı Mehmet Kaykır ve Ferhat Edemen oldukları belirlendi.

Ozan Tunç'un örgüt elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu, Mehmet Kaykır'ın ise Dörtyol sorumlusu olduğu bildirildi.

