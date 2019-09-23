Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli süt fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Bakan Pakdemirli, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirterek,
"Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz" dedi.
ÇİN İLE SÜT İHRACATI
Öte yandan Bakan Pakdemirli sözlerine,
''Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. 67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasına takiben düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak'' şeklinde devam etti.