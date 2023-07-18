Suudi Arabistan Türkiye'den İHA alacak

Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.



Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den Baykar tarafından üretilen İHA'ları satın alacağı açıklandı.



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olduğunu duyurdu.

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