Reuters'ın ismini açıklamadığı iki Türk yetkiliye göre, Türk polisi kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın elçilikte öldürüldüğüne inanıyor. Polis cinayetin önceden planlamış olduğunu ve cesedin daha sonra elçilik binasından çıkartıldığını düşünüyor.



Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed El-Katibi ise bu iddiayı yalanlayarak, konsolosluk binasının kapılarını Reuters'a açtı.



Muhammed El-Katibi, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta ya da Suudi Arabistan’da olmadığını teyit ediyorum. Hem konsolosluk hem de büyükelçilik olarak kendisinin nerede olduğunu araştırıyoruz."

TURAN KIŞLAKÇI: BİZE ULAŞAN BİLGİ KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YÖNÜNDE

Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü söyledi. Kışlakçı, "Bize ulaşan bilgi vahşice öldürüldüğü yönünde" dedi.

"2 UÇAKLA 15 KİŞİ GELDİ..."



Anadolu Ajansı daha önce Emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığını bildirmişti. Ayrıca, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.



Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.

MUHALİF YAZILARIYLA TANINIYOR



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan hanedanına yönelik muhalif yazıları ile tanınıyor.



Kaşıkçı, kaybolduktan sonra Suudi yetkililerden çelişkili açıklamalar gelmişti.



Bazı Suudi yetkililer Kaşıkçı'nın konsolosluğa geldiğini ancak daha sonra ayrıldığını belirtirken, konsolosluktan yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın binaya hiç gelmediği bilgisi verilmişti.

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