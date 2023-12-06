Tadilattaki otelde iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi

Antalya’da bir otelin çatısında çalışan işçi, 21 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, Ilıca-Kumköy Turizm Bölgesi’nde bulunan tadilattaki 5 yıldızlı otelin çatısında yaşandı.



Alınan bilgiye göre; çalışmakta olan inşaat işçisi bir anlık dalgınlık sonucunda 21 metre yükseklikten toprak zemine düştü.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde 26 yaşındaki inşaat işçisi Harun Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.





Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.



Çetin’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Osmaniye nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Harun Çetin’in Manavgat Demirciler Mahallesi’nde ikamet ettiği bildirildi.