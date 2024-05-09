Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Kayınbiraderlerini öldürdü

Özkan ve Ahmet Gitmez, enişteleri ve kardeşlerinin tabancalarla açtığı ateş sonucu vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Mehmet G.’nin kardeşleri Muhammet ve Kemal G.’nin de olay yerine gelmesiyle, tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ARAÇ YOLDA ARIZALANDI



Ağır yaralı 2 kardeşin hastaneye götürüldüğü hafif ticari araç yolda arıza yapınca, Özkan Gitmez taksiyle, Ahmet Gitmez de ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Özkan Gitmez’in 3, ağabeyi Ahmet Gitmez’in 4 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına alındı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan hayatını kaybeden Gitmez kardeşlerin üzerinde de bir tabanca ve tüfek bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.