Tahıl koridoru anlaşması sürer mi? | "Rusya'sız rota sağlıklı değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı 3'üncü kez uzatılması için girişimleri sürüyor. NTV'nin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında yapacağı Rusya ziyareti anlaşmanın sağlanması açısından kritik önem taşıyor. Öte yandan Türkiye'nin Rusya'sız yeni bir rotanın sağlıklı olmadığı kanısında olduğu da belirtiliyor.

Tahıl koridoru anlaşması sürer mi? | "Rusya'sız rota sağlıklı değil"
Rusya'ya rağmen Ukrayna limanlarından ilk sefer

Rusya'ya rağmen Ukrayna limanlarından ilk sefer

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, ve arasındaki savaşta arabulucu rolünü sürdürüyor.

Cumuhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç Ukrayna'ya giderken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Ukrayna ve ziyareti bekleniyor. Öte yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Rusya'da Putin ile görüşmesi planlanıyor.

NTV'nin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Erdoğan'ın ziyareti tahil koridoru anlaşmanın sürmesi için en kritik adım olacak.

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı kaynakları, tahıl koridoru konusunda ciddi bir ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan kaynaklar "Bir şekilde anlaşma noktasının bulunabileceğini düşünüyor." dedi.

TAHIL KORİDORU İÇİN YENİ ROTA

Rusya'nın anlaşmayı askıya alması sonrası Ukrayna'nın alternatif rotalar konusunda farklı girişimleri oldu. Romanya'nın Köstence Limanı'nından tahılın taşınması o girişimlerden ilki olarak kabul edilirken Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre Rusya'nın dışarda tutulduğu bir plan sağlıklı değil...

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye'nin önceliği olduğunu belirten kaynaklar, sıcak temasın sağlandığı bölgede yeni adımların tehlikeli olabileceği kanısında...

İSVEÇ'İN ÜYELİK SÜRECİ

'in NATO üyelik sürecini NTV'ye değerlendiren Cumhurbaşkanı kaynakları, terörle mücadele yasasının önemli bir adım olarak görüldüğünü ancak hala ciddi sorunların bulunduğunu ifade etti.

"İsveç'in şu pozisyonda durumu kolay değil." diyen kaynaklar, bundan sonra atılacak adımların NATO üyelik sürecinde belirleyici olacağını kaydettiler.

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