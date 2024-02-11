Takla atan otomobilde bir ölü

Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Takla atan otomobilde bir ölü

'deki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Yahşihan ilçesinde meydana geldi. V.E.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, ambulansla tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Genç vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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