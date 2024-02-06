Taksici esnafından Togg ve kabin uygulamasına geçiş talebi

İzmir’de taksi şoförü Oğuz Erge’nin üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından öldürülmesi, taksicilerin can güvenliğinin sağlanmasını gündeme getirdi.



Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, mesleklerine sahip çıkmak, can güvenliklerinin sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

TOGG TALEBİ



Taksi sahipleri olarak şoförlerin yanlarında olduklarını söyleyen Pala, “Oğuz gibi canı yanan ya da ölen olmasın istiyoruz. Bunun için taksici esnafının tek kurtuluşu; araç kabini. Avrupa ve Amerika’da örneklerini gördüğümüz üzere araç kabinleri mevcut. ‘Bizde kabin yapılmaz’ diye bir şey yok. Bu konuda yerli aracımız olan Togg’dan yararlanılabilir. Elektrikli olması da bizim için avantaj.”