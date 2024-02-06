Taksici esnafından Togg ve kabin uygulamasına geçiş talebi

İzmir’de taksi şoförü Oğuz Erge’nin üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından öldürülmesi, taksicilerin can güvenliğinin sağlanmasını gündeme getirdi.
Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, mesleklerine sahip çıkmak, can güvenliklerinin sağlanması için çalıştıklarını söyledi.
TOGG TALEBİ
Taksi sahipleri olarak şoförlerin yanlarında olduklarını söyleyen Pala, “Oğuz gibi canı yanan ya da ölen olmasın istiyoruz. Bunun için taksici esnafının tek kurtuluşu; araç kabini. Avrupa ve Amerika’da örneklerini gördüğümüz üzere araç kabinleri mevcut. ‘Bizde kabin yapılmaz’ diye bir şey yok. Bu konuda yerli aracımız olan Togg’dan yararlanılabilir. Elektrikli olması da bizim için avantaj.”
"KABİN UYGULAMASINA GEÇİŞ YAPILSIN"
ÖTV ve KDV muafiyetinden faydalanarak aldıkları taksilerinin 5 yılı doldurduğunu aktaran Pala, Türkiye’de 100 binin üzerinde taksi olduğunu belirterek, “Bu yerli otomobilimiz Togg için de büyük bir pazar. Taksicilere özel kabinli bir araç çıkarılmasını istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanına, Ulaştırma Bakanına ve İçişleri Bakanına seslenmek istiyorum. Artık taksilerimizde çalışacak şoför bulamıyoruz. Taksi şoförlerinin eşi, çocuğu evde tedirgin.” ifadelerini kullandı.
"ŞÜPHELENDİĞİNİZ YOLCUYU ALMAYIN"
Taksicilerin yüzde 10’unun son 1 yılda gasp ve hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Pala, “Takside gece, gündüz çalışan şoför arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu kabin olayı gündeme gelene kadar, can güvenliklerini garanti altına alana kadar daha dikkatli olsunlar. Tek ve maskeli kişileri ya da şüphelendikleri yolcuları almasınlar.” dedi.
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