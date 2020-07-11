Taksicilerden İBB'ye dava

İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvuran İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararı ile düzenlenen Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nde yer alan bazı maddelerin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Dilekçede, iptal edilmesi istenen maddeler arasında, tecavüz gibi yüz kızartıcı davranışlarda bulunulması ve haksız kazanç sağlanması yer alıyor.

Mahkeme, dava konusu işlemin yasal dayanaklarının sorulmasına, davalı İBB'den savunma alındıktan sonra inceleme yapılmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile taksiciler esnaf odası, belediyenin 6 bin yeni taksi plakası girişimi nedeniyle de karşı karşıya gelmişti.