Taksilerde akıllı tepe lambası zorunlu ama geçiş yapan çok az | İBB, taksicileri uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 26 Ocak 2023’te kentteki tüm taksilerde akıllı tepe lambası sistemine geçilmesi kararı aldı. Karara göre, kentteki taksilerin tepe lambaları, “Boş-Dolu-Rezerve-SOS” yazılı akıllı tepe lambalarıyla değişecek.



iTaksi ile entegreli çalışacağı belirtilen ve şoförlerin manuel olarak müdahale edemeyeceği sisteme geçiş için taksilere yaklaşık 5 aylık bir süre verildi.



Kararın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen taksilerin büyük bir kısmı bu sisteme geçiş yapmadı.



İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Mayıs ayı itibarıyla sistemin zorunlu hale geldiğini hatırlattı. Cihan, bu sisteme geçmeyen taksilere yaptırım uygulanacağını söyledi.



Cihan şunları söyledi:



“Dönüşümün tamamı henüz tamamlanmış değil. Birkaç ay içerisinde tamamlanmış olacak. Onunla beraber bu anlamda sadece tepe lambası değil, içerisindeki koruma bariyeri, megafon, arkadaki tablet uygulaması gibi uygulamaları takip ediyor, kontrol ediyor olacağız. Geçildi, ama bunu denetleyerek yapabiliriz. Dolayısıyla bu denetimlerle birlikte ve firmaların gayretleriyle buna ayak uydurmasıyla beraber tamamlanmış olacak. Bununla ilgili bir süre uzatımı almadık ya da onlara, taksici esnafımıza bir süre uzatımı vermedik. Dolayısıyla hızlıca bu taksilerin bu sistemlere geçmiş olması gerekiyor. Akıllı tepe lambaları 31 Mayıs itibariyle zorunludur. Bu sisteme geçilmiştir.”

Taksiciler ise bu uygulamaya tepki gösterdi.



Konuyla ilgili olarak konuşan taksi şoförü Bekir Acar, “Bana tepe lambasını değiştirtecek, bunun parasını benden alacak. Bunun bana bir faydası yok ki. Arabanın içinde yolcu varken de bana el kaldırıp durmamı istiyorlar, boşken de. Bunlar hiç çözüm değil. Boş, dolu yazan da var. iTaksi'yi neden kapattılar? Taksimetremi açtığım zaman tavan lambası zaten sönüyor. Bana çözüm lazım.” dedi. Taksici Nuri Kaplan ise, “Yeni arabalarda bu sistem var ben birkaç kişide gördüm. Arabaları eski olanlar yenilemeyi beklediği için değiştirmiyor, bu sisteme geçmiyor.” şeklinde konuştu. Son zamla birlikte işlerinin düştüğünü söyleyen taksici Bülent Dağlı ise, “iTaksi bütün taksilerde bozuk. Çalışıyor bildirim gelmiyor. Zorunlu olarak yaptılar 3-4 ay çalıştı ondan sonra çalışmadı.” dedi.