Tanju Özcan, CHP'ye geri döndü

Habertürk'e konuşan Tanju Özcan, "Değişim zaruri ve demokrasinin gereği. Kılıçdaroğlu bunu yaparsa biz bunu fedakarlık sayarız." dedi.



Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi halinde başarı şansı olmadığını belirten Özcan, "Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, altılı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey, keloğlanın yeniden saçlarının çıkmasını istemek gibi bir şey olur." açıklamasında bulundu.



Özgür Özel'in "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım." sözlerini de değerlendiren Özcan, "Özgür Bey çok tutarlı bir siyasidir, Özgür Bey her zaman vekil grubuna ve tabana hakimdir. Eğer bu değişimi dile getiriyorsa tabanda ve vekillerde de böyle bir irade vardır diye hissediyorum." şeklinde konuştu.

Özgür Özel'den "adaylık" sorusuna yanıt: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım Haberi Görüntüle CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çıkışıyla başlayan tartışma sürerken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun değişim çıkışları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da ele alınmıştı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak da o açıklamaları şu sözlerle değerlendirmişti:



"CHP'de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Genel başkanımzı kendi iradesi doğrultusunda gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK'sını değiştirmiştir. Yeni MYK da ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak örgütlerdeki değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci üyeler, il ve ilçe delegeleri belirleyecektir."