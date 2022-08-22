Tanju Özcan için karar günü

Partiden ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kararı bugün, CHP Yüksek Disiplin Kurulu verecek.

Haberler - NTV Haber 22.08.2022 - 09:49

Tanju Özcan için karar günü
Özcan, sözleri nedeniyle belediye binası önünde protesto edilmişti. Özcan ise el sallayıp dans ederek yanıt vermişti.

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AK Parti'den Tanju Özcan'a tepki

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Kesin ihraç istemiyle parti disiplinine sevk edilen Tanju Özcan için bugün karar günü.  

Özcan, 18 Temmuz’da gönderdiği yazılı savunmasının ardından 25 Temmuz’da da sözlü savunmasını yapmıştı.

Özcan savunmasında, ceza verilmesi durumunda hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti.

Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararını bugünkü toplantıda vermesi bekleniyor.

Tanju Özcan, Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı dialog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti.

''CHP'NİN ÜVEY DEĞİL, ÖZ EVLADIYIM''

Özcan, sevkin ardından ''Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım''' açıklamasında bulunmuştu. 

Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili bir kadın belediye meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.

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