Tanju Özcan'ın cezası belli oldu

Kesin ihraç istemiyle parti disiplinine sevk edilen Tanju Özcan için CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplandı.

Kurul, Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Karar oybirliği ile alındı.

Partiden yapılan açıklamada, "CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Eylül tarihinde yaptığı toplantısında, Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bir yıl geçici çıkarma cezası verilmesine, katılanların oy birliğiyle kesin olarak karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.



Kurul son toplantısını 22 Ağustos tarihinde yapmıştı. Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı 26 Eylül'e ertelenmişti.

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti.



''CHP'NİN ÜVEY DEĞİL, ÖZ EVLADIYIM''



Özcan, sevkin ardından ''Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım'' açıklamasında bulunmuştu.



Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili bir kadın belediye meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.