Tansu Çiller'e taziye ziyaretleri

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'e, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı nedeniyle taziye ziyaretlerinde bulunuldu.

Tansu Çiller'e taziye ziyaretleri
Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kaç yaşında ve neden öldü?

Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kaç yaşında ve neden öldü?

Haberi Görüntüle

Bir süredir diyaliz tedavisi gören 86 yaşındaki Özer Uçuran Çiller'in kalp krizi sonucu vefatı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren ailenin Sarıyer Yeniköy'deki evlerine gelen ziyaretçiler, taziyelerini sundu.

Tansu Çiller de bazı ziyaretçileri kapıya kadar çıkarak uğurladı.

Özer Uçuran Çiller'in cenazesi, 3 Haziran Pazartesi günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Fidan, Çin'e gidiyor

Bakan Fidan, Çin'e gidiyor

7'nci kattan düşen bebekten acı haber

7'nci kattan düşen bebekten acı haber

Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldüren baba tutuklandı

Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldüren baba tutuklandı

Giresun’da sahte ehliyet operasyonu: 6 gözaltı

Giresun’da sahte ehliyet operasyonu: 6 gözaltı

Beton mikserinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Malatya'da otomobil kurşunlayan firari tutuklandı

Malatya'da otomobil kurşunlayan firari tutuklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...