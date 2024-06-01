Tansu Çiller'e taziye ziyaretleri

Bir süredir diyaliz tedavisi gören 86 yaşındaki Özer Uçuran Çiller'in kalp krizi sonucu vefatı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren ailenin Sarıyer Yeniköy'deki evlerine gelen ziyaretçiler, taziyelerini sundu.



Tansu Çiller de bazı ziyaretçileri kapıya kadar çıkarak uğurladı.



Özer Uçuran Çiller'in cenazesi, 3 Haziran Pazartesi günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.