Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kaç yaşında ve neden öldü?

Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kaç yaşında ve neden öldü?

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'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, İstanbul Yeniköy'deki evinde geçirdiği öğrenildi.

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti - 1

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937 yılında doğdu. Mühendis ve iş insanıdır. 'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller ile evli ve iki çocuk babasıdır. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.

Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

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