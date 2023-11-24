Tarihi höyükte arkadaş cinayeti

Mersin’in Tarsus ilçesindeki tarihi Gözlükule Höyüğü’nde cinayet işlendi. C.S. isimli kişi, tartıştığı arkadaşı Emin Tekin’i bıçaklayarak öldürdü.

Tarihi höyükte arkadaş cinayeti

Tarsus’taki tarihi Gözlükule Höyüğü’nde bir kişi tartıştığı arkadaşını öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Caminur Mahallesi’ndeki tarihi Gözlükle Höyüğü’nde meydana geldi.

Emin Tekin ile arkadaşı C.S. birlikte tarihi Gözlükule Höyüğü’ne geldi.

Burada bir süre sohbet eden Tekin ile C.S. tartışmaya başladı.

Tarihi höyükte arkadaş cinayeti - 1

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce C.S. arkadaşı Tekin’i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emin Tekin'in öldüğü belirlendi.

şüphelisi C.S., suç aleti bıçakla polise teslim oldu.

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