Çorum'da, Selçuklu mimari özelliği taşıyan tarihi Çorum Kalesi, içerisine yıllar önce yapılan konutlara teslim oldu.

Kale içerisinde birer ikişer yapılan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan evlerin sayısı yıllar içerisinde 42'ye ulaştı.



Çorum Belediyesi tarihi kaleyi yapı işgalinden kurtarmak için harekete geçti, kamulaştırma çalışması başlattı. Proje ile 42 yapı kamulaştırıldı ancak yapı sahiplerinin itirazı üzerine konu yargıya taşındı.

Mahkeme, yapıların yıkımı için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan restorasyon onayı alınması gerektiğini karar verdi. Ancak kurul, restorasyon için henüz bir karar vermeyince yapıların yıkımı gerçekleştirilemedi.

"DÜŞEN KAYA PARÇALARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Halk arasında ‘kale kondu’ olarak adlandırılan yapıların işgalinden bir türlü kurtulamayan kalede restorasyon çalışması da yapılamayınca surlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başladı. Belediye ekipleri kale surlarından koparak yola düşen kaya parçaları nedeniyle kale çevresini tel örgüyle çevirip önlem aldı. Kalenin, restorasyon yapılarak turizme açılması isteniyor.



MUHTAR: TARİHİMİZİ YOK ETMEYELİM



Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, kale içerisindeki yapıların kamulaştırıldığını ancak yıkılamadığını belirterek bir an önce kalede restorasyon çalışması başlatılmasını istedi. Şahin, Kaleye çivi dahi çakılamıyor. Koruma bölge kurulu izin vermiyor. Kale bu şekilde harabe kaldı. Sur taşları artık yıkılmak üzere. Sürekli üzerindeki taşlar dökülüyor. Kale çevresi trafiğe açık olduğu için belediye mecbur olarak çevresine tel örgü çekerek önlem aldı. Kalenin durumu nedir bilinmiyor. Ben tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Tarihimizi yok etmeyelim dedi.



"BİR AN ÖNCE RESTORE EDİLMELİ"



Kale çevresinde işyeri bulunan Erdal Türkmen, kale için hiç bir görevlinin gelip gitmediğini ifade ederek, Belediye önlem için bir tel çekti ama onun yeterli geleceğini zannetmiyorum. Bir an tadilat ve restore edilmelidir. Ardından da bu kale turizme kazanılmalı. Şu an kapalı durumda. Hiç kimse gelip gitmiyor. Böylece kaldı diye konuştu.



"KORUMAYA ALIP, ZİYARETE AÇILMALI"



Kalenin koruma altına alınıp, halkın ziyaretine açılması gerektiğini savunan yöre sakini Şahin Tuna da, Tel örgüler sadece kimse yanaşmaması için. Surlar yıkılıyor. Boşalttılar ama içini ve dışını restore etmediler. Bu bulunmayacak bir nimettir. Ama hiç oralı olan yok. Koruma altına alsınlar ve halka açsınlar şeklinde konuştu.



"KALEYE ZARAR VERİYORLAR"



Önlem alınan kaleye bazı vatandaşların zarar verdiğini söyleyen Haydar Şahatoğlu ise, Gereken neyse devlet büyüklerimiz bir an önce yapsın. Taş düşmesi için tel örgü ile önlem aldılar ama insanlar araçlarını yine bir şekilde telleri atlatıp park ediyor. Kaleye zarar veriyorlar ifadelerinde bulundu.



ÇORUM KALESİ



Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.