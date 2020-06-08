Tarihi 'Paşa Suyu' deresi köpürdü



Kocaeli İzmit ilçesi sınırlarında bulunan tarihi Paşa Suyu deresi kirlenme sonucu köpürdü.

Roma ve Osmanlı döneminde İzmit'in tek su kaynağı olarak kullanılan derenin köpürdüğünü gören çevreciler, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme yapmak üzere laboratuvara götürdü.

Konu ile alakalı ise İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Tanta açıklamasında, “Paşasuyu İzmit’in Antik dönemden beri su kaynağı. Üzerinde 2000 yıllık su kemerleri var. En az Çenesuyu kadar değerli olan suya, kokusundan ve renginden kimyasal olduğunu düşündüğümüz atık nasıl bulaştırılmışsa konunun takipçisi olacağız” dedi.



Öte yandan Paşa Suyu güzergahında İzmit Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışması ile yürüyüş parkurları oluşturularak turizme kazandırılmaya çalışılmıştı.