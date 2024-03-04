Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Mersin'de H.Ö. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs ile İ.A. yönetimindeki kamyonet D-400 karayolu Tarsus ilçesi Yenice Çiçekli kavşağında çarpıştı.
Kazada kontrolden çıkan minibüs devrildi. Minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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