Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

'de H.Ö. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs ile İ.A. yönetimindeki kamyonet D-400 karayolu Tarsus ilçesi Yenice Çiçekli kavşağında çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan minibüs devrildi. Minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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