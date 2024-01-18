Tartışmayı ayırmak istedi: Silahla vurularak öldürüldü

Olay, saat 17.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi, Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. ve M.D. aralarında daha önceden husumet bulunan A.S.Ö ve E.Ö. ile cadde üzerinde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın ardından iş yerinden çıkan Abdülhakim Üren tartışmayı ayırmaya çalıştı. E.Ö. üzerinde bulunan silahla Üren'e ateş etti. Olayın ardından E.Ö. ve A.S.Ö olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Abdülhakim Üren ambulansla hastaneye kaldırıldı.