Tartıştığı annesini öldürdü

Bartın'da orman işçisi olarak çalışan Umut Can Alay (23), dün saat 19.30 sıralarında eve gittiğinde annesi Hatice Alay (52) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Umut Can Alay, Topluca köyü Esenpınar mevkisindeki evlerinde av tüfeği ile annesinin göğsüne bir el ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Umut Can Alay'ın ''cinsel istismar'' suçundan bir süre cezaevinde yattığı, 1 yıl önce de tahliye edildiği öğrenildi.