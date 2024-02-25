Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Eskişehir'de birlikte iş yeri açmak için plan yapan A.A.B. (22) ile Berkan Harman (27) arasında tartışma çıktı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi’ndeki bir evde gece yarısı yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine A.A.B., tabancayla 2 el ateş ederek Harman’ı vurdu.

A.A.B.’nin evinden gelen silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, Berkan Harman’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli A.A.B. ise gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Berkan Harman’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.



A.A.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.