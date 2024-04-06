Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Tahran Sokak'ta bulunan bir apartmanda babası ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen M.M. (21) ailevi bir konudan dolayı babası Mahmut Nedim M. (55) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda evdeki eşyaları balkondan aşağı atmaya başlayan M.M. daha sonra ise babasını karın bölgesinde defalarca bıçakladı. Mahmut Nedim M., aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, kendisi de sağ elinde yaralanan M.M. ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.



İkamette detay inceleme yapan ekipler Mahmut Nedim M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, suç aleti ise maktulün karın bölgesine saplı halde bulundu.



Olayda hayatını kaybeden baba Mahmut Nedim M'nin cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna yaralı M.M. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.