Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kovalı Mahallesi'nde M.Ş. (34), tartıştığı eşi iki çocuk annesi Emine Ş'yi (27) tüfekle karnından ve bacağından yaraladı.
Yaralanan kadın Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emine Ş, kurtarılamadı.
Eşini öldüren M.Ş, daha sonra jandarmaya giderek teslim oldu.
Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü
Anadolu AjansıTürkiye
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kovalı Mahallesi'nde M.Ş. (34), tartıştığı eşi iki çocuk annesi Emine Ş'yi (27) tüfekle karnından ve bacağından yaraladı.