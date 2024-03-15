Tartıştığı kadını silahla omuzundan vurdu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yeni Kent Mahallesi TOKİ Konteyner Kentte ikamet eden ikamet eden 54 yaşındaki Gülay B. isimli kadın ile kimliği belirsiz bir erkek şahıs arasında tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında kimliği henüz belirlenemeyen şahıs Gülay B’yi omuzundan silahla vurdu.



Kimliği belirsiz şahıs olay yerinden kaçarken Gülay B., ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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