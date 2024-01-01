Tartıştığı kadını sokak ortasında sürükledi

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde gece saatlerinde bir kişi, sokak ortasında yanındaki kadınla tartışmaya başladı.



Tartışma devam ederken kadın duvarın kenarına oturdu. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.



Adam, kadını sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştı. Sesleri duyan mahalle sakinleri o anları cep telefonu ile görüntüledi.



Tartışma bir süre daha devam etti. Ardından, kadın ve adam gözden kayboldu.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ve adamı arıyor.

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