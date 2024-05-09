Turistler ile taksici arasında "Taksimetre çok yazdı" kavgası

Pendik'te taksimetre ücretini fazla bulan bir grup yabancı turist ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran tarafları polis ekipleri ayırdı.

Turistler ile taksici arasında "Taksimetre çok yazdı" kavgası

Pendik Şeyhli Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda iddiaya göre, bir taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldiğinde taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla bulunca aralarında sözlü tartışma çıktı.

TARAFLAR BİRBİRLERİNE YUMRUKLARLA SALDIRDI

içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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