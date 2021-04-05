Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın yakalandı.



İddiaya göre, Atakent Mahallesi'ndeki evde Burhan K. (28) ile M.K. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Burhan K. bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Burhan K, 112 Acil Servis ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İlk müdahalesi burada yapılan Burhan K, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.



Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Bu arada çiftin 2 yıl önce evlendikleri öğrenildi.