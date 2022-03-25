Tekirdağ'da sevgilisi Nuran Gökalp'i, ekmek bıçağıyla 45 kez bıçaklayarak öldüren Ayhan Doğan, 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindee 2019 yılında Ayhan Doğan, tartıştığı sevgilisi Nuran Gölkalp'ı ekmek bıçağıyla öldürdü. Kadının çığlıklarını duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.45 KEZ BIÇAKLADI Nuran Gökalp'in cansız bedenini başında bekleyen Ayhan Doğan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Nuran Gökalp'in adli tıp kurumundan gelen raporda 20'si öldürücü olmak üzere 45 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayetin ardından tutuklanan Doğan, ifadesinde, "Kendisiyle arkadaştık. Son zamanlarda benim telefonlarımı açmıyordu. Bu durum, beni şüphelendirmeye başladı. Olay günü 2 arkadaşımla alkol aldım daha sonra markete giderek, ekmek bıçağını aldım. Nuran'ı her zaman buluştuğumuz, olayın olduğu yere çağırdım" dedi.Gökalp'e, 'Neden benim telefonlarımı açmıyorsun? 'Başka biri mi var?' diye sorduğunu belirten Doğan, daha sonra tartıştıklarını anlattı.Doğan, "Sonra almış olduğum ekmek bıçağıyla bıçaklamaya başladım. Kafam iyiydi, çok da hatırlamıyorum" diye konuştu.MÜEBBET HAPİS CEZASICinayetin ardından tutuklanan Ayhan Doğan hakkında Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Davanın karar duruşmasına sanık Ayhan Doğan ile avukatı katıldı. Son savunması istenen Doğan, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, Doğan'a müebbet hapis cezası verdi.YOLCULAR BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI