Tatilden dönecek sürücülere uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı tatilinden dönecek sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemerini takmaları konusunda uyardı.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatillerinde trafik kazalarının arttığına dikkati çekti.



Kazalarda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğine ve yaralandığına işaret eden Palandöken, sürücülere, trafikte yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak tatil dönüşlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.



Palandöken, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurgulayarak, "Her yıl olduğu gibi kazaya en çok sebebiyet veren aşırı hızdan kaçınılmalı, hiçbir bahaneye sığınmadan emniyet kemeri takılmalı, trafikte cep telefonları kullanılmamalı, vatandaşlarımız hız limitlerine uymalı, kör noktaları gözden kaçırmamalı." ifadelerini kullandı.



Şoförlerin her iki saatte bir 15 dakika dinlenmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Palandöken, "Özellikle gece yolculuk yapan vatandaşlarımız, sabah güneşin doğmasına yakın vücutta artan uyku isteğiyle inatlaşmamalı. En azından bir veya iki saat müsait bir alana araçlarını çekip uyku ihtiyacını karşılamalı. Unutulmamalıdır ki varacağımız yere geç gitmek hiç gidememekten her zaman daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

