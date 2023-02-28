TBB'den Kızılay için suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kızılay yetkilileri hakkında "güveni kötüye kullandıkları" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. TBB'den yapılan açıklamada, deprem sonrası çadırların bölgeye gönderilmesi yerine satışa çıkarılmasının Kızılay yöneticileri için ceza sorumluluğu doğurduğu savunuldu.

TBB'den Kızılay için suç duyurusu
Kızılay'dan Ahbap'a çadır satışı açıklaması
Kızılay'dan Ahbap'a çadır satışı açıklaması Haberi Görüntüle

'ın deprem çadırlarını satmasına ilişkin tartışmalar yargıya taşındı. Barolar Birliği (TBB), Kızılay yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TBB'den den yapılan açıklamada, doğal afetlerde insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele ile elinde bulunan çadırları afet bölgesine ulaştırmanın Kızılay'ın başlıca görevleri arasında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, afetin ardından çadırların bölgeye gönderilmesi yerine satışa çıkarılmasının Kızılay yöneticileri açısından ceza sorumluluğu doğurduğunun altı çizildi. 

Bu kapsamda, Kızılay yetkilileri hakkında "güveni kötüye kullandıkları" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilidi.

Kızılay'ın çadır satış polemiği: Millet İttifakı'ndan Kızılay'a tepki
Kızılay'ın çadır satış polemiği: Millet İttifakı'ndan Kızılay'a tepki Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...