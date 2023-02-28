TBB'den Kızılay için suç duyurusu

Kızılay'ın deprem çadırlarını satmasına ilişkin tartışmalar yargıya taşındı. Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kızılay yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



TBB'den den yapılan açıklamada, doğal afetlerde insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele ile elinde bulunan çadırları afet bölgesine ulaştırmanın Kızılay'ın başlıca görevleri arasında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, afetin ardından çadırların bölgeye gönderilmesi yerine satışa çıkarılmasının Kızılay yöneticileri açısından ceza sorumluluğu doğurduğunun altı çizildi.

Bu kapsamda, Kızılay yetkilileri hakkında "güveni kötüye kullandıkları" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilidi.

