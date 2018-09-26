Geleneksel olarak her yıl yapılan yeni yasama yılı açılış resepsiyonu, alınan bir karar ile iptal edildi. Meclis yönetiminden iptale ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim Pazartesi günü Genel Kurul'da özel oturum yapılacak. Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Çalışmalar ise 2 Ekim Salı gününden itibaren partilerin grup toplantıları ile başlayacak.
TBMM açılış resepsiyonu iptal
NTV HaberTürkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu yasama yılı için açılış resepsiyonu yapılmayacak. Gerekçe tasarruf tedbirleri.
Geleneksel olarak her yıl yapılan yeni yasama yılı açılış resepsiyonu, alınan bir karar ile iptal edildi. Meclis yönetiminden iptale ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.