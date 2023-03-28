TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan'ın adaylığı tartışması siyasi, hukuki değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin tartışmalara dair açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, ''Erdoğan'ın adaylığı tartışması siyasidir, hukuki bir tartışma değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'den sonra iki kez adaylık hakkı var.'' diye konuştu.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili daha önceki seçimlerde de itiraz başvuruları yapıldı. Bu bir rutindir. YSK zaten bir ön inceleme yapıp geçici aday listesi ilan etti, değerlendirip kararını verecek. Anayasanın 101. maddesi yani bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçileceği hükmünün bulunduğu madde, 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hukukta kural şudur; bir kanun hükmü yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olaylara uygulanır önceki olaylara uygulanmaz.



''CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 2018'DEN SONRA İKİ KEZ ADAYLIK HAKKI VAR''



30 Nisan 2018'den sonra Türkiye'de 1 defa cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır ve Sayın Cumhurbaşkanımız 1 defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim, 30 Nisan 2018'den sonraki ikinci seçimdir. İkinci defa adaylığı ve seçimi söz konusudur. Tamamen siyasi bir tartışmadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci defa adaylığı söz konusudur.''